Arrestato un 38enne a Portici | sorpreso in un condominio

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023)un: a sorprenderlo un agente della Polizia Penitenziaria che vive proprio neli Carabinieri della locale stazione hannoper resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate A.S., undi Ercolano già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in undi via Vittorio Emanuele a. A sorprendere l’uomo – poco prima all’interno del– un appartenente della Polizia Penitenziaria residente in quel civico. A quel punto ilha minacciato l’agente che ha chiamato il 112 mentre non perdeva mai di vista ...