Arrampicata sportiva | Tony Roberts vince il boulder a Bressanone Narasaki leader di Coppa del Mondo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tobyha vinto la gara diandata in scena a(in provincia di Bolzano), sede di una tappa delladel2023 di. Il britannico si è imposto con 3t4z 10 7 e a 18 anni ha conquistato il suo primo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo aver già raccolto un paio di terzi posti e avere conquistato l’argento ai Mondiali giovanili. Alle sue spalle si sono piazzati avversari quotati come il sudcoreano Lee Dohyun (2t4z 3 4) e i giapponesi Yoshiyuki Ogata (2t4z 5 6), Meichi(2t4z 5 11), Sorato Anraku (2t2z 5 2) e Tomoa(1t2z 1 2). Ricordiamo che questa specialità, in accoppiata con il lead (le due discipline tecniche), assegnerà le medaglie alle ...

L'aiuta l'autostima: la sfida si fa verticale L'in pochi anni è arrivata... in vetta. Ma non immaginatevi una disciplina "muscolare": richiede l'uso di un altro ...Si ferma in semifinale la prova di Miriam Fogu nella tappa di Coppa del Mondo diboulder a Bressanone. L'azzurra era riuscita ad entrare tra le prime 20 dopo le eliminatorie, ma ha chiuso il penultimo atto proprio in ventesima posizione, lontana dalle prime ...I risultati della prima giornata della Coppa del Mondo di, con la tappa di Bressanone per la specialità del boulder. Alla Vertikale sono andate in scena le qualificazioni maschili, che hanno visto sei italiani impegnati: nessuno di loro ...

L'arrampicata sportiva aiuta l'autostima: la sfida si fa verticale Io Donna

Toby Roberts ha vinto la gara di boulder andata in scena a Bressanone (in provincia di Bolzano), sede di una tappa della Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva. Il britannico si è imposto con 3t ...L'arrampicata sportiva in pochi anni è arrivata... in vetta. Ma non immaginatevi una disciplina "muscolare": richiede l'uso di un altro genere di forze. E regala iniezioni di autostima ...