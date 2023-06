Arrampicata Sportiva | pochi squilli dagli azzurri a Bressanone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si è chiusa la quinta tappa di Coppa del Mondo 2023 didedicata al boulder: c’erano delle aspettative sugli italiani per cercare di conquistare le semifinali con il maggior numero possibile di atleti, ma i risultati per i nostri atleti non sono stati particolarmente soddisfacenti. Tra maschile e femminile sono una ragazza è riuscita ad approdare in semifinale: si tratta di Miriam Fogu, che si è piazzata in 17esima posizione nelle qualificazioni, ma è giunta ultima in semifinale, facendo una prova decisamente peggiore rispetto a quella che le ha permesso di qualificarsi. Ci si attendeva qualcosa in più in particolare da Camilla Moroni, spesso in top 20 in questa stagione, e da Giorgia Tesio, che aveva fatto bene a Praga. Al maschile nessuno è riuscito a qualificarsi: il primo azzurro nelle qualificazioni è stato Nicolò Sartirana, ...

...i campionati europei 2023 diveloce, categoria Youth A, che si sono svolti questo weekend a Duisburg in Germania. La gara, inglobata per spettacolarità all'interno della kermesse......di boulder affrontano l'ultima tappa di Coppa del Mondo e gli arrampicatori di Lead al via con la nuova stagione­ INNSBRUCK - Comincia oggi una settimana intensissima per l': per ...Un susseguirsi di grandi emozioni per la Nazionale italiana nell'impegnativa 3 giorni di Campionati Europei Giovanili di Duisburg. L'Inno di Mameli ha infatti risuonato 3 volte nel Landschaftspark per ...

Innsbruck diventa la capitale dell'arrampicata, con 4 competizioni ... Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Si è chiusa la quinta tappa di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva dedicata al boulder: c'erano delle aspettative sugli italiani per cercare di conquistare le semifinali con il maggior numero ...Comincia oggi una settimana intensissima per l’arrampicata sportiva: per sette giorni (dal 12 al 18 giugno 2023), quattro competizioni internazionali saranno in programma a Innsbruck, radunando nel Kl ...