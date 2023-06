Ariete attaccata sui social per il suo seno | zittisce così gli hater | “Me ne frego | un’altra sarebbe stata male Sensibilizzazione? Purtroppo | solo una parola”

(Di lunedì 12 giugno 2023) A finire nel mirino deglis, questa volta è. Dopo aver pubblicato un breve video su TikTok la cantante èper le sue forme: “Ma che hanno passato le tette di?”, ha scritto una ragazza su Twitter pubblicando uno screen del filmato. Tutto è nato a causa di una ripresa ironica e divertente in cui l’artista, in canottiera bianca e senza reggi, si muove a ritmo di musica. La risposta alle critiche non è tardata ad arrivare e la 21enne romana, idolo della Gen Z, ha voluto raccontare la vicenda in alcune storie Instagram. “A me non frega un ca**o di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita anche se la mia posizione ‘e’ alle volte dovrebbe mostrarsi differente, più sistemata, più ...

Il commento recitava: 'Ma cos'è successo alle tette di'. Quindi, la cantautrice ha risposto: 'A me non me frega un cavolo quasi di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come ...

Ariete attaccata sui social per il suo seno, la risposta: Me ne frego ... Fanpage.it

Non le manda a dire Ariete, 21 anni, che su Instagram decide di rispondere alla critiche in merito al suo aspetto fisico. 'A me non me frega un cavolo quasi di niente, sono molto menefreghista e mi vi ...Ariete, raccontando la vicenda su Instagram, ha spiegato che oggi è una persona "molto menefreghista" e che utilizza i social per divertirsi, come la maggior parte dei suoi coetanei ventunenni, ...