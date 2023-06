Arezzo | ragazzo tocca cavo alta tensione con canna da pesca | folgorato | è grave

(Di lunedì 12 giugno 2023), 12 giu. (Adnkronos) - Un minore hato con unadai cavi dell'rimanendonel Comune di Bibbiena, in provincia di. Sono intervenuti i mezzi di soccorso della Asl Toscana sud est, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Rassina, Pegaso 1 e Carabinieri di Bibbiena. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso al Careggi.

Un minore ha toccato con una canna da pesca i cavi dell'alta tensione rimanendo folgorato nel Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Sono intervenuti i mezzi di soccorso della Asl Toscana sud est, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Rassina, Pegaso 1 e Carabinieri di Bibbiena. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso al Careggi.

Arezzo, 12 giu. (Adnkronos) – Un minore ha toccato con una canna da pesca i cavi dell'alta tensione rimanendo folgorato nel Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Sono intervenuti i mezzi di soccorso della Asl Toscana sud est, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Rassina, Pegaso 1 e Carabinieri di Bibbiena. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso al Careggi.