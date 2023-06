Arcivescovo di Taranto | lettera al papa di rinuncia all’incarico Filippo Santoro

Il suo successore, Ciro Miniero, è stato nominato nei mesi scorsi. Giunge da Vallo della Lucania. Filippo Santoro,di, durante la cerimonia del Corpus Domini ieri ha comunicato di avere scritto al papa una lettera di rinuncia all'incarico. Santoro è prossimo ai 75 anni, dunque alla pensione. È ..."Con l'avvicinarsi del compimento del mio settantacinquesimo anno di eta', ho posto nelle mani del Santo Padre Francesco, la mia lettera di rinuncia al ministero didicome richiede il Diritto Canonico". Lo ha annunciato stasera a, nella celebrazione del Corpus Domini, l'Filippo Santoro arrivato nel gennaio 2012. "Ora - ha ...Un bassorilievo raffigurante San Nicola, patrono di Bari molto venerato in Russia, sarà portato a Mosca da una delegazione pugliese guidata dall'di, monsignor Filippo Santoro, che lo consegnerà il 10 luglio alle autorità religiose locali . Il vescovo di Myra sarà il messaggero di pace della missione voluta dall'associazione ...

Arcivescovo di Taranto: lettera al papa di rinuncia all'incarico Noi Notizie

Se non è un commiato ufficiale, per il quale magari tra qualche settimana verrà organizzato un appuntamento ad hoc, poco ci manca. Ma è tanto sembrato un saluto ...L'arcivescovo Filippo Santoro annuncia la sua intenzione di rinunciare al ministero episcopale, come previsto dal diritto canonico, rivolgendo un commovente messaggio ai fedeli ...