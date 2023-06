Appalti | tangenti e droga | 4 arresti a Pescara Il presidente del consiglio regionale Sospiri Fi indagato per finanziamento illecito

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ildeldell’Abruzzo, Lorenzo, èperpolitico elettorale: il politico di Forza Italia era stato candidato alle ultime elezioni politiche del 2022. L’avviso di garanzia nei confronti diè solo uno dei provvedimenti emessi in seguito all’indagine della Guardia di Finanza e della Procura diche stamani ha portato all’arresto adi quattro tra funzionari del comune e imprenditori e pusher: l’inchiesta infatti uniscee corruzione all’interno di una vicenda ditruccati. Nell’inchiesta delle Fiamme Gialle con le misure cautelari disposte dal giudice per le ...

Quattro persone sono state arrestate oggi a Pescara dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della Procura su un giro di droga,, corruzione all'interno di una vicenda ditruccati. Un avviso di garanzia è stato emesso nei confronti de l presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri per ...Che contesta a vario titolo lo spaccio di droga,e corruzione pertruccati. Nell'inchiesta delle Fiamme Gialle il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ...Scandalo mazzette a Torre Annunziata: parte il processo all'ex vicesindaco In aula con l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale per stabilire la verità suoplontini La quota di ...

Appalti, tangenti e droga: 4 arresti a Pescara. Il presidente del consiglio regionale Sospiri (Fi) indagato… Il Fatto Quotidiano

Tra gli indagati anche il presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri per finanziamento illecito politico elettorale ...L'inchiesta unisce droga, tangenti e appalti truccati: indagato anche Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo ed esponente di Forza Italia ...