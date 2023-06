Appalti e fondi del Pnrr | quattro arresti a Pescara | indagato anche il presidente del Consiglio regionale

(Di lunedì 12 giugno 2023)persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di finanza e della procura diriguardantedele droga. Inoltre èildelabruzzese, Lorenzo Sospiri, per finanziamento illecito politico elettorale. Sospiri erastato candidato nel 2022 alle elezioni politiche per entrare in Parlamento. L’inchiesta diunisce diversi elementi, dalle tangenti alla corruzione, passando per la droga. In carcere sono finitepersone, tra cui Fabrizio Trisi, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di. Con lui...

