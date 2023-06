Appalti | droga e fondi Pnrr 4 arresti a Pescara

(Di lunedì 12 giugno 2023) su Tg. La7.it - Avviso di garanzia per il presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri per finanziamento illecito politico elettorale: Sospiri era stato candidato ...

Appalti, droga e fondi Pnrr: quattro arresti a Pescara Sky Tg24

La guardia di finanza di Pescara ha arrestato 4 tra funzionari del comune e imprenditori e pusher nell'ambito di un'inchiesta che ha scoperchiato un sistema criminale che unisce droga, tangenti, corru ...Avviso di garanzia anche per il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per finanziamento illecito politico elettorale ...