Appalti | droga e fondi Pnrr | 4 arresti a Pescara Tra gli indagati Lorenzo Sospiri

(Di lunedì 12 giugno 2023)- Quattroin carcere nell'ambito di un'indagine della Gdf e della Procura diche unisce, tangenti, corruzione all'interno di una vicenda ditruccati. Le misure cautelari, disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diFabrizio Cingolani, sono per Fabrizio Trisi, dirigente del Settore "Lavori Pubblici" del Comune di, per l'imprenditore edile Vincenzo De Leonibus e per due pusher, tutti destinatari di contestazioni di reati tra i quali corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di stupefacenti. L'inchiesta riguarda procedure di affidamento che hanno per oggetto, principalmente, opere pubbliche edi lavori, nonché cantieri per la manutenzione ...