Appalti | droga e fondi del Pnrr | 4 arresti a Pescara

(Di lunedì 12 giugno 2023)(ITALPRESS) –, tangenti e corruzione. Un’operazione della Guardia di Finanza diha portato a 4, con la contestazione di numerosi reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.Le misure cautelari sono state disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, Fabrizio Cingolani, su richiesta della Procura della Repubblica die sono state eseguite dai militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza.Scoperte presunte procedure irregolari di affidamento di opere pubbliche edi lavori, tra cui cantieri per la manutenzione delle strade della città finanziati dai...

Lorenzo Sospiri, tra gli indagati della Procura di Pescara nell'ambito dell'inchiesta riguardante presunti appalti truccati e tangenti al Comune. Gli arrestati sono Fabrizio Trisi, dirigente del Settore "Lavori Pubblici", tangenti e corruzione: 4 arresti a Pescara. Il presidente del consiglio regionale Sospiri (Fi) indagato per finanziamento illecito. La corruzione e tangenti, con la corruzione via d'accesso preferenziale. È così che il tunnel della droga si unisce al giro di favoritismi che ha disseminato macerie nell'attività amministrativa, in un baratto cocaina-bustarelle e appalti che ha danneggiato l'interesse pubblico.

Gli affari si fanno con la droga e le tangenti, e la corruzione è la via d’accesso preferenziale per infiltrarsi nella pubblica amministrazione. È una saga a tema “appalti truccati” quella che, second ...In carcere il dirigente del Settore "Lavori Pubblici", un imprenditore edile e due pusher. Il presidente del Consiglio regionale indagato per un presunto finanziamento illecito politico elettorale ...