App | un algoritmo aiuta a evitare carenze o eccessi nell’acquisto di farmaci

(Di lunedì 12 giugno 2023) Scongiurareo eccesso di acquisti digrazie ad una web app in grado, attraverso un, di supportare le centrali d’acquisto per il calcolo del fabbisogno farmaceutico negli appalti pubblici. A metterla a punto, dopo aver indagato le incongruenze nella determinazione dei fabbisogni per le forniture diè lo Steinbocc Project, realizzato dalla Liuc-Università Cattaneo, in collaborazione con Egualia, associazione di aziende produttrici di generici e biosimilari. Lo studio prende in esame dati per le gare bandite dal 2016 al 2021 e riferite a un antibiotico, un anestetico e un antitumorale: 3 principi attivi analizzati a livello regionale, tutti a brevetto scaduto, la cui ottimizzazione dei consumi sarebbe un’importante risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale. “L’analisi ha evidenziato ...

... ad esempio con rendering realistici dell'Paint o di Clippy. Fra questi anche Bliss ad alta ... dopo 21 anni dalla sua primissima distribuzione, è stato violato il suodi attivazione.C'è anche Petal Maps Watch Edition , primacartografica per smartwatch in grado di offrire ... riconoscendo 100 attività differenti e potendo sfruttare l'TruSport per l'analisi dei dati ...Inoltre, l'valuta anche il carico di allenamento in corsa, gli allenamenti aerobici/...di attività Activity Record aiuta a monitorare gli obiettivi giornalieri in tempo reale attraverso l'...

App, un algoritmo aiuta a evitare carenze o eccessi nell'acquisto di ... Il Denaro

Arriva in Italia l’applicazione di incontri che sta spopolando in Europa, è tra le più scaricate in Francia, UK, Germania e Paesi nordici ...PASSIONE, professionalità e talento, ma per fare trading si può anche ricorrere, per non essere sempre "schiavi" del Pc o dello smartphone, ai nuovi sistemi automatizzati. In pratica i "robot" delle t ...