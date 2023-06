App per creare magliette

Leggi su wikitech

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sai che ci sono tanti modi per farepersonalizzate? Come no? Ci sono anche o felpe, t-shirt personalizzate con i tuoi loghi, foto e tanto altro. Quindi, andiamo subito al sodo dell’articolo e vediamo quali sono le personalizzate online e riceverle a casa comodamente. personalizzate In questa prima parte ti indicherò le migliori personalizzate che puoi trovare sia per i sistemi Android che Apple. Ce ne sono davvero molte in giro, ma ne ho scelte tre. Ora te ne parlo in modo dettagliato. Buona continuazione. T–shirt design – OShirt (Android/iOS/iPadOS) La prima applicazione che ti segnalo è T–shirt design – OShirt, disponibile sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS. Questa applicazione perti ...