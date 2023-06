Antonella Fiordelisi | nonostante il periodo un pò stressante | da un consiglio ai propri fan

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo il Grande Fratello Vip,ha raggiunto importanti traguardi professionali e si prepara a girare l’Italia per partecipare a eventi, incontrando i suoi fan. Il fandom “Donnalisi” la sostiene ogni giorno. In un messaggio ai suoi follower,rompe il silenzio e offre un preziosoper affrontare le avversità. La partecipazione dial Grande Fratello Vip è stata solo l’inizio di una carriera ricca di successi. Grazie al suo talento, alla determinazione e alla grinta,ha raggiunto importanti traguardi professionali in breve tempo. Ora, si appresta a vivere un’estate intensa, girando l’Italia e prendendo parte a notevoli eventi. Durante queste occasioni, avrà l’opportunità di incontrare personalmente i ...