Antonella Fiordelisi | è finita con Edoardo Donnamaria? Lei | ' Ho sempre dato troppo in una relazione'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Trapare sia, e questa volta sul serio. A far scattare il dubbio è proprio l'influencer. Latra i due sembrava andare a gonfie vele fino a ...

Trae Edoardo Donnamaria pare sia finita, e questa volta sul serio. A far scattare il dubbio è proprio l'influencer. La relazione tra i due sembrava andare a gonfie vele fino a che ...Protagonisti indiscussi, nel bene e nel male, dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , Edoardo Donnamaria ehanno continuato a far parlare di sé anche dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. Proprio parlando del post - Gf Vip , Edoardo Donnamaria ha svelato un retroscena ...Edoardo Donnamaria, la frecciatina a Oriana Marzoli: e Daniele Dal Moro fa da paciere conOriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la crisi è finita: il bacio in pubblico dopo la lite ...

Antonella Fiordelisi, stavolta se n’è andata davvero | Purtroppo non ce l’ha fatta Metropoli Notizie

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria pare sia finita, e questa volta sul serio. A far scattare il dubbio è proprio l'influencer. La relazione tra i due sembrava andare ...Da diversi giorni si vocifera di una presunta crisi fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Di recente anche il papà dell’influencer aveva fatto intuire che i due stavano attraversamento un ...