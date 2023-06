Antonella Ferrari | “L’Isuledda” il nuovo romanzo della scrittrice teatina

(Di lunedì 12 giugno 2023)È disponibile in libreria e negli store online “” il, edito da Morellini editore. Spiega l’autrice a proposito del libro: “In questoho liberato tutto il mio amore per la Sardegna. Io, abruzzese infatuata di quest’isola magica e unica, racconto la vita del paesemia anima: San Teodoro. La storia parte dal 1768 per arrivare ai nostri giorni. L’allegria, il benessere interiore che la spiaggia delmi trasmette, sprizzano da ogni riga. Ognuno ha il suo posto del cuore, io l’ho trovato a San Teo. Auguro a tutti di scovare un angolo di mondo dove rinascere dalle ...

