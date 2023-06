Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 12 giugno

(Di lunedì 12 giugno 2023): una nuova e sorprendentedi Unaltrasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 12Ignara delle intenzioni di Ida, che vuole tornare a Napoli, Lara cerca di approfittare di una ricorrenza familiare per ritagliarsi unsempre più centrale nella vita di Roberto. Intanto, Cerruti e Castrese ricevono un invito inaspettato da Mariella.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell ...

Ma cosa succederà a Eugenio Nicotera nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Al Vulcano, Nunzio, Diego e Samuel stanno cercando di far diventare il Vulcano un locale di successo.

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Salvatore penserà che per Castrese sia arrivato il momento del coming out ...Nelle prossime puntate Terra Amara Saniye perderà le staffe con Sevda. Ecco cosa accadrà nella soap turca Bir Zamanlar Çukurova.