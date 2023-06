Anticipazioni Terra Amara | una distrazione quasi fatale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Mujgan, nei prossimi episodi di, rischierà davvero grosso. La donna, infatti, si distrarrà per pochi secondi ed il piccolo Kerem Alì cadrà pere batterà la testa. Ovviamente, la dottoressa lo porterà immediatamente in ospedale per farlo curare, ma la suapotrebbe costare caro non soltanto al figlioletto., spoiler: Mujgan decide di concedere il divorzio ad Yilmaz La vicenda inizierà a delinearsi nel momento in cui Mujgan, con il supporto di Ali Rahmet Fekeli, deciderà di concedere il divorzio ad Yilmaz. La dottoressa si convincerà nel momento in cui il padrino le farà sapere che lei potrà restare a vivere nella sua tenuta con Kerem Alì mentre Yilmaz dovrà cercarsi un'altra sistemazione dove stare con Zuleyha. Quest'ultima, negli stessi istanti, ...

Sei Sorelle: Cristobal andrà in guerra Blanca e Donna Dolores stanno cercando di convincere Rodolfo a non partire per il Marocco. Le due scopriranno molto presto che anche Cristobal ha ...In un secondo momento però lediAmara del 12 giugno 2023 rivelano che il ragazzo si rassegnerà a doversene andare per fare il bene di tutti. ...Amara non va in onda: Ledell'episodio di oggi 12 giugno 2023 Nella puntata diAmara di oggi - 12 giugno 2023 - quando l'ex meccanico si è accorto che il suo acerrimo ...

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 13 giugno: trama puntata in onda domani martedì 13 giugno 2023 della soap opera turca Canale 5.