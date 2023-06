Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 12 giugno

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 12Le condizioni di Simona continuano a peggiorare. Il medico la dichiara in pericolo di vita. Jana, intanto, parla con Maria che il medico per cui lavorava prima aveva trattato un caso simile con un farmaco ...

Queste e ad altre vicende sono al centro della nuova settimana de La. Scopriamo tutte ledei prossimi episodi della nuova soap spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle14.45 ...Laspagnole: il barone viene ritrovato morto Le indagini della marchesa non daranno i risultati sperati. Juan verrà ritrovato morto all'interno della sua vettura, finita in ...... le prometterà di porre fine alla sua relazione clandestina ma, ve lo anticipiamo, non terrà fede a questa, fin troppo innamorata per riuscire a staccarsi dal sarto.Sei ...

La Promessa Anticipazioni 12 giugno 2023: Don Alonso è in bancarotta. Cruz è pronta a tutto per salvare La Promessa! ComingSoon.it

Nuova settimana ricca di colpi di scena per la nuova soap iberica in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Scopriamo cosa accade nelle puntate dal 12 al 16.