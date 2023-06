Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | martedì 13 giugno

In un secondo momento però lediAmara del 12 giugno 2023 rivelano che il ragazzo si rassegnerà a doversene andare per fare il bene di tutti. ...Amara non va in onda: Ledell'episodio di oggi 12 giugno 2023 Nella puntata diAmara di oggi - 12 giugno 2023 - quando l'ex meccanico si è accorto che il suo acerrimo ...Amara: Zuleyha in prigione... Zuleyha , disperata per essere stata separata da Adnan e da Leyla, ha commesso una pazzia: ha rubato la pistola a Fekeli ed ha sparato tre colpi a ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dall'11 al 17 giugno La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 13 giugno: trama puntata in onda domani martedì 13 giugno 2023 della soap opera turca Canale 5.Ecco quando riprenderanno le soap! Indice Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un altro domani non vanno in onda oggi: cambio di programma per la morte di Silvio Berlusconi Beautiful non va in onda: ...