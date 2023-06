Ant-Man | la versione Blu-ray+Blu-ray 3D del celebre film Marvel è in offerta su Amazon

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'edizione Blu--ray 3D di Ant-Man è su, adesso disponibile per tutti i fan a un prezzo senza precedenti. Ant-Man, nella suaBlu--ray 3D è attualmente insu. Un prezzo del genere farà sicuramente gola ai tantissimi appassionati dell'universo cinematografico, e del supereroe in questione. Sul sito potete trovare ila 13.37€, con uno sconto dell'10% sul prezzo di partenza. Se interessati all'acquisto passate dal box di seguito. L'edizione Blu--ray 3D di Ant-Man comprende il famosouscito nei cinema nel 2015, diretto da Peyton Reed, con Paul Rudd come protagonista, e tanti altri elementi tutti da scoprire. Nella confezione troverete due dischi distinti, ...

La star - apparsa quasi in contemporanea anche inand the Wasp: Quantumania , nei panni di Kang il Conquistatore - rischia però di veder svanire il successo raggiunto a causa di alcune ...Il ritorno di un supereroe tra i più amati e spiritosi, segna l'inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: conand the Wasp: Quantumania , il personaggio di Paul Rudd raggiunge il terzo film da protagonista nel quale, per l'occasione, sarà costretto a esplorare il vivacissimo Regno Quantico, ricco di ...... ma si dice che ci sia una buona ragione per cui il Multiverso che abbiamo visto in Across the Spider - Verse sembrava uguale a quello mostrato in Loki ee The Wasp: Quantumania . Un ...

Ant-Man & the Wasp: Quantumania non è stato uno dei maggiori successi del MCU, e la star di Thor Chris Hemsworth ha individuato i motivi per cui il film ha faticato.