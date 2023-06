Ana Mena ritorna alla carica | la popstar spagnola presenta “ACQUAMARINA”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo aver conquistato l’amore del pubblico italiano attraverso collaborazioni con artisti del calibro di Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anaè pronta per un altro capitolo della sua storia musicale in Italia. La giovaneci stupirà con il nuovo singolo “” in collaborazione con GUÈ. Pubblicato da Epic / Sony Music, il singolo uscirà mercoledì 14 giugno e promette di avere tutte le caratteristiche per diventare uno dei tormentoni dell’estate italiana. Per garantirsi un posto in prima fila, i fan possono già pre-salvare e pre-aggiungere la canzone a questo link: https://Epic.lnk.to/. Nonostante la sua giovane età, Anaha già dimostrato di essere una delle artiste più apprezzate nella scena pop e urban, con un significativo ...