Amrabat con la valigia in mano La Fiorentina guarda in casa del Sassuolo

C'è stata una fase in cui ha giocato molto bene e la medianaè stata fondamentale perché ha portato equilibrio e fluidità al gioco della Fiorentina. Peccato solo per quel goal divorato in ...cui abbiamo un ottimo confronto". Chiusura sul mercato, parla Commisso: "ha fatto una grandissima stagione, lo ringrazio", mentre Barone entra nel merito: "Vediamo se arriveranno ......per Sofyan. Il marocchino è salito alla ribalta ai Mondiali del 2022 in Qatar, aiutando il Marocco a diventare la prima squadra africana a raggiungere le semifinali, e ha anche giocato...

Amrabat con la valigia in mano. La Fiorentina guarda in casa del ... Calciomercato.com

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle mosse di mercato che riguardano Sofyan Amrabat. Il Barcellona lo vuole fortemente, specie se non dovesse fare i conti col fair play finanziario. È ...Sofyan Amrabat vuole il Barcellona. Dopo aver salutato la Fiorentina su Instagram («Orgoglioso di aver fatto parte di questo club»), il centrocampista marocchino desidera fortemente il club blaugrana ...