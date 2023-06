Amici 22 | Alessandra Celentano irrompe a sorpresa durante il concerto degli allievi a Roma

(Di lunedì 12 giugno 2023) Per glidile lezioni non finiscono mai: ancheil, tenutosi ieri 11 giugno, la maestraè intervenuta a. Vediamo insieme cosa è successo!

Alessandra Celentano, chi è l'ex marito e perché non ha avuto figli Tag24

Per gli allievi di Amici le lezioni non finiscono mai: anche durante il concerto a Roma, tenutosi ieri 11 giugno, la maestra Alessandra Celentano è intervenuta a sorpresa. Vediamo insieme cosa è succe ...Ieri alla kermesse Rock in Roma c’è stato l’evento “Full out” con protagonisti gli allievi di Amici 22 . La pagina “Amici News” ha seguito l’evento e ha riportato con dovizia di particolari tutto quel ...