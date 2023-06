Amici 2023 anticipazioni | è ufficiale | Arisa via | dentro una star 75enne internazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) SI è parlato a lungo di un possibile addio dida. Già nella passata edizione era trapelata la notizia che la cantante potesse lasciare il programma. E in effetti, così è stato, dopo tante ipotesi e pettegolezzi l’artista ha detto basta, spiegando di voler dedicarsi ad altri progetti. Ma andiamo a vedere insieme L'articolo proviene da KontroKultura.

... in Colorado, dove secondo gli agenti aveva rubato delle sigarette elettroniche con degli, lo ... 12 giugnoQuante volte mi sono svegliato nel cuore della notte, ingannato dal sogno di essere libero, di stare coi miei, con la mia famiglia. In quei momenti l'unico modo di reagire era aggrapparmi a ......del popolare servizio di streaming Netflix hanno in passato condiviso le proprie password con...a implementare una nuova politica di divieto della condivisione degli account a maggioed i ...

Amici 2023: i casting Tvblog

L’associazione Amici di Roberto Morrione e tutta la comunità del Premio Roberto Morrione esprimono solidarietà e vicinanza a Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, di nuovo vittima di m ...Al concerto con gli studenti di Amici 22, che si è tenuto ieri sera, si è presentata anche Alessandra Celentano. Il divertente video.