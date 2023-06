Amichevoli Nazionali | Germania e Ucraina pareggiano 3-3

(Di lunedì 12 giugno 2023) Finita la stagione 2022/2023 le primeiniziano a sfidarsi in partite3-3 al Weserstadion di Brema. Match molto equilibrato con i tedeschi che vanno avanti in apertura con il gol di Fullkrug al g’. Non tarda ad arrivare la risposta dell’, che con il gol di Tsygankov al 19? e l’autogol di Rudiger al 23? ribalta il risultato andando all’intervallo avanti 2-1. I ragazzi di Rebrov giocano meglio e trovano il 3-1 sempre con Tsygankov. Nel finale c’è la rimonta dei padroni di casa. Prima Havertz all’83’ e poi Kimmich al 91? su calcio di rigore segnano i gol del 2-3 e del 3-3 finale. SportFace.

del Valle 0 - 2 (Finale) GIAMAICA PREMIER LEAGUE - PLAY OFF Mount Pleasant - Cavalier 2 - 1 (Finale) LETTONIA COPPA Beitar - Lielupe 17:30 MONDOTrinidad e Tobago - Guatemala 1 - ...Terminata la lunga stagione dei club, a prendersi la scena sono le rappresentative, tra fase finale della Nations League, qualificazioni ad Euro 2024 edvarie. Una delle prime a ...Il primo fu il 'Mundialito' di calcio, torneo celebrativo tra levincitrici del mondiale: ... Inizialmente al 'Biscione' andarono solo le briciole degli eventi sportivi, tradi ...

Amichevoli Nazionali, le partite in programma oggi TUTTO mercato WEB

Consulta la sezione per scoprire dove vedere le partite in tv di questa settimana. Ritornano le nazionali e in particolare la Nations League.Il Cagliari si gode la promozione in Serie A ma quattro giocatori rossoblù non hanno ancora finito la stagione Cagliari trionfa, così come i suoi tifosi. La squadra rossoblù è reduce da un ritorno tri ...