Amazzonia | scoperto un albero alto quanto la Statua della Libertà

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 12 giugno 2023) È stato, in, unquasila. Lo dimostrano le immagini di un gruppo di scienziati, guidate da Eric Bastos Gorgens, ingegnere forestale dell’Università Federale delle Valli di Jequitinhonha e Mucuri a Diamantina, in Brasile, e pubblicate su Nature. Gli scienziati hanno rilevato per la prima volta il gigante di 88,5 metri, che era stato identificato solo nei dati raccolti durante un’indagine aerea. Nessuno l’aveva mai visto né sapeva di che specie fosse. Nessuna persona vive nel raggio di 100 chilometri, e anche se fossero passati di lì, sarebbe stato impossibile per loro vedere la cima attraverso la fitta chioma.ancora non si conosce: la prima spedizione Una ripresa aerea ...