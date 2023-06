Amanda Nunes se ne va nella gloria

(Di lunedì 12 giugno 2023) UFC 289 era atteso per la presenza, negli ultimi due match, di due dei più grandi rappresentanti della scuola brasiliana di MMA: Charles Oliveira – reduce da un sconfitta dura da digerire con l’attuale campione Islam Makhachev – e, campionessa dei Pesi Gallo e Piuma, semplicemente la donna più forte ad aver mai combattuto in un ottagono. Il match di Oliveira era atteso anche per il ritorno del suo avversario Beneil Dariush, che cavalcava una striscia di ben 8 vittorie consecutive ed era in forte considerazione da parte della promotion per il prossimo match titolato. Per questo l’ incontro tra Oliveira e Dariush aveva il sapore della “title eliminator”, del match che precede quello per la cintura cioè, e sebbene sia durato poco (appena quattro minuti e dieci secondi)qualità non ha per nulla deluso le ...

La serata di Ufc 289 sarà sicuramente da ricordare, non soltanto per il consueto spettacolo che offriranno i combattenti: sarà infatti l'ultimo match della leggenda brasiliana, che sfiderà Irene Aldana per il titolo dei pesi gallo femminile. La combattente passerà alla storia della disciplina come una delle migliori che ci siano mai state. La leonessa ha detto "Basta". ha annunciato il ritiro dalle arti marziali miste dopo la difesa del titolo dei pesi gallo nel main event di Ufc 289, contro Irene Aldana. "And Still forever! Double champion for life".

Amanda Nunes se despediu dos octógonos do UFC em grande estilo. A brasileira derrotou a mexicana Irene Aldana por decisão unânime, em luta no peso galo (61kg), em Vancouver, no Canadá. Dono do cinturã ...Confira os melhores momentos e as entrevistas dos brasileiros no UFC 289 que aconteceu em Vancouver, no Canadá. O evento contou show de Charles do Bronx que venceu Beneil Dariush e agora quer lutar pe ...