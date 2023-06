Allegri in Arabia? L’Al Hilal ci prova con un bonus alla firma | la cifra monstre

Juve, l'fa sul serio:sempre più tentato. La prima offerta fatta nelle 24/48 ore precedenti è stata rispedita al mittente dopo un breve summit a Montecarlo dovesta ......per dare respiro alle casse societarie e ristrutturare la rosa di Massimiliano, che per il momento resta in sella sulla panchina della Continassa malgrado le faraoniche offerte dall'...Commenta per primo L'Al Hilal non molla Massimilianoe dopo il primo no dell'allenatore alla prima offerta, secondo la Gazzetta dello Sport è arrivata sulla scrivania dell'allenatore della Juventus una nuova proposta con un ricchissimo bonus di ...

Allegri e l'offerta dall'Arabia: la scelta sulla Juve, con una sola via d'uscita Calciomercato.com

La società potrebbe effettuare una cessione importante, come quella del centrocampista offensivo della nazionale italiana ...Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato le offerte proveniente dall'Arabia Saudita. Tuttavia come spiega Sportmediaset, il tecnico ha comunque mercato: "Estate caldissima ...