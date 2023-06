Allegri | gli arabi rilanciano | 20 milioni all' anno per tre anni più 10 milioni alla firma - Gazzetta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Scrive la: Sono giorni di riflessioni per Max, che ha incassato la proposta monstre di 20di euro a stagione per 3, un contratto faraonico che fa apparire misero quello che lo ...

... MassimilianoMassimilianoè in vacanza a Montecarlo. E l' ha incontratoemissari del club saudita Al Hilal chehanno fatto una proposta milionaria per portarlo nel campionato ...... che per il momento continua a dare la precedenza al club bianconero:arabi potrebbero aggiungere al ricco contratto un cospicuo bonus alla firma, che garantirebbe addi guadagnare un'...Forse ad, troppo calmo per giocare un certo calcio, manca una cosa - comeringhiò una volta dopo una sostituzione un po' codina Carlitos Tevez, attaccante senza paura né tatto ossia il ...

Allegri, gli arabi rilanciano: 20 milioni all'anno (per tre anni) più 10 ... IlNapolista

La Juventus riflette sul futuro ma un top player è particolarmente a rischio: Allegri rischia di perderlo, decide la Uefa ...Su Gazzetta: Allegri, oltre a rilassarsi, a Montecarlo ha incontrato gli emissari di un club arabo che vorrebbe fargli cambiare vita, portandolo da Torino a Ryad, per guidare uno del club ...