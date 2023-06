Allegri-Al Hilal | la trattativa si accende?

Un'offerta monstre che nelle ultime ore gli arabi dell'Al -hanno provveduto a rendere ancora ... Juve,tentenna ma non cede: le parole di Brachini. Maxintanto continua a godersi ...Commenta per primo L'Alnon molla Massimilianoe dopo il primo no dell'allenatore alla prima offerta, secondo la Gazzetta dello Sport è arrivata sulla scrivania dell'allenatore della Juventus una nuova proposta ...... Massimilianonon si sta solamente divertendo ma ragiona anche sul suo futuro. Proprio nel Principato ha infatti incontrato alcuni emissari dell' Al -, club dell'Arabia Saudita che ...

Al Hilal, i tifosi non vogliono Allegri: su Twitter spopola #Allegriout - Sportmediaset Sport Mediaset

Neymar potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita: un nuovo affare da record dopo l’arrivo di Benzema all’Al-Ittihad. Possibile trasferimento di Neymar: Al-Hilal cerca di piazzare un… Leggi ...Un'offerta complessiva di 100 milioni di euro in tre anni, compresi 10 milioni al momento della firma. E' il rilancio dell'Al Hilal per cercare di convincere Massimiliano Allegri a trasferirsi in Arab ...