Alex Sandro rescinde | arriva un ‘uovo’ fresco

... si legge in una nota a firma dei consiglieri Sven Knoll, Andreas Leiter Reber, Marco Galateo,Ploner,Repetto, Hanspeter Staffler, Diego Nicolini e Josef Unterholzner.Commenta per primo Il campionato è finito. E la Juve sta faticosamente cercando di voltare pagina. Con idee chiare, nonostante le difficoltà. A cominciare dalla necessità di risolvere quei casi aperti ...La Juventus si muove sul mercato e prova a trovare l'alternativa a un, che ormai da tempo non pare più in grado di dare garanzie. Come riportato da TuttoSport , la ricerca di un mancino di difesa che sappia garantire qualità ed esperienza al centro, dove il ...

Juve, quanti casi aperti: da Rabiot ad Alex Sandro e Cuadrado Calciomercato.com

José Mourinho vorrebbe portare alla Roma un obiettivo di mercato dichiarato della Juventus. I giallorossi tentano lo scippo assoluto.Il campionato è finito. E la Juve sta faticosamente cercando di voltare pagina. Con idee chiare, nonostante le difficoltà. A cominciare dalla necessità di risolvere quei casi aperti che entro il 30 gi ...