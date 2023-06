Al via Pitti Uomo 104 | moda | lifestyle e outdoor con Pitti Games

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 12 giugno 2023) Life&People.it Inizia oggi, lunedì 12 giugno, l’edizione 104 diImmaginee sarà all’insegna del tema. La kermesse si protrarrà fino a giovedì, per poi lasciare spazio alla Milan Fashion Week alle collezioni menswear SS 2024. Un’edizione all’insegna del gioco Il direttore generale diAgostino Poletto e il direttore creativo Angelo Figus hanno voluto dare un segnale di positività, in tempi non facili per l’industria, che sta ancora navigando le sfide lanciate dalla pandemia, nonché un momento di instabilità sociale, politica ed economica. Ma il tema del gioco rappresenta anche sperimentazione, creatività, competizione e rischio – elementi fondamentali per leggere ed interpretare il momento storico ...