Al via la VII edizione del Festival Cinema e Ambiente Avezzano | tema centrale ‘La Sete’

Leggi su funweek

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da lunedì 12 giugno parte la VIIdel. La Sete sarà ildella manifestazione: la scarsità delle risorse idriche, il loro spreco e, soprattutto, la loro importanza vitale per il nostro pianeta sono aspetti cruciali che invitano a riflettere sulle problematiche legate alla siccità. Ilsi concluderà domenica 18 giugno. Sarà addal 12 al 16 e poi, nel weekend del 17 e 18, nel suggestivo borgo di Tagliacozzo. 41 film in concorso tra corti e lungometraggi. Si spazierà tra il genere fiction, documentaristico e di animazione con oltre 50 registi coinvolti, 13 anteprime italiane e 2 anteprime internazionali. Sono 13 i Paesi rappresentati in quattro sezioni e un ...