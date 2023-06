(Di lunedì 12 giugno 2023) Si parte sabato 17 giugno con una serata unica in collaborazione con MTV e RDS Next per il primo MTV Push Italia Live Arriva una delle grandi novità diper la: la programmazione degli eventi estivi! Un calendario molto ricco che propone appuntamenti esclusivi, tantaper grandi e piccoli. Si parte sabato 17 giugno con una serata unica in collaborazione con MTV e RDS Next per il primo MTV Push Italia Live. Un evento imperdibile per lanciare ufficialmente la piattaforma in Italia e segnare l’inizio dellaestiva. Come conduttrice della serata ci sarà Samara Tramontana, speaker di RDS Next e giovane TikToker. Sul palco saliranno anche Elasi, Imen Siar e Claudym. Special guest d’eccezione: Gaia. Sabato 8 luglio a far divertire il ...

... nel finale di"bacchettato" da Allegri per qualche dichiarazione ritenuta poco opportuna, ... un altro anno a Torino I dettagli dell'offerta Juve Juve,alle trattative per i rinnovi di ...Un evento imperdibile per lanciare ufficialmente la piattaforma in Italia e segnare l'inizio dellaestiva. Come conduttrice della serata ci sarà Samara Tramontana, speaker di RDS Next e ...... anche se nell'ultima, non è riuscito a dare contributo in termini di gol e assist, ha dimostrato di essere pronto per squadre con ambizioni maggiori. E' un classe 2004 e, proprio per...

Al via la stagione 2023 di Mirabilandia tra musica e divertimento Adnkronos

Mancano pochi giorni all'inizio dell'estate 2023 ma le star sembrano essere già pronte a dare il via alle loro vacanze. Chi si preannuncia una delle regine della bella stagione Elodie, che con la sua ...La Juventus sta già studiando due cessioni già certe in vista del calciomercato estivo: così salutano Torino La stagione per la squadra allenata da Massimiliano Allegri si è conclusa, con un’amarezza ...