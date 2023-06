Al via la campagna di comunicazione Dona vita | dona sangue

(Di lunedì 12 giugno 2023) ROMA - "" è lanazionale 2023 per lazione die plasma, promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionalee con il coinvolgimento di partner istituzionali, associazioni e federazioni ditori volontari di. A prese

Berlusconi in pochi mesi la spazzò. Nello stesso modo, riuscì a raggiungere gli obiettivi che ... Nellaelettorale del '94, compariva solo con videomessaggi registrati, non accettava ...La colonna sonora della, "meno male che Silvio c'è", rievoca ancora oggi nostalgia o ... Il Cavaliere nasce in casa nel 1936, inVolturno 60 a Milano, proprio davanti a una sede del PCI, ...Di quellaelettorale che da li' ai successivi cinque anni lo portera' a guidare due ... quando laula votera' a favore della decadenza del suo mandato a seguito della condanna indefinitiva ...

Schillaci, 'solo il 2,7% italiani dona il sangue, al via la campagna ... Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) - 'Dona vita, dona sangue' è la campagna nazionale 2023 per la donazione di sangue e plasma, promossa dal Ministero della Salute ...Oggi comincia Paolo Valentino, che ci racconta Silvio Berlusconi sul palcoscenico internazionale, tra leader del passato e del presente, in un mondo che sembra molto diverso da quello attuale (basta g ...