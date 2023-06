Al mercato protagonisti i fiori di zucchina | prepara una gustosa frittata

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023) Bergamo. Sono idiil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Siamo in un momento in cui la produzione locale offre merce freschissima, raccolta dal campo al mattino presto e distribuita nelle ore successive. È a disposizione del consumatore nell’arco di poco tempo, garantendo la massima freschezza. La qualità è elevata e i quantitativi rispondono alle esigenze della piazza: ci troviamo nel periodo più adatto per acquistarli. Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono vitamine (A, B1, B2, B3, B9 e C) e sali minerali (ferro, magnesio e potassio), ma non mancano di calcio e fosforo. Secondo alcune ricerche, infine, aiuterebbero il sistema immunitario alimentando la formazione dei globuli bianchi, stimolerebbero gli enzimi anticancerogeni, contribuirebbero a ...