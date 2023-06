Airola | al via i lavori della rete fognaria | tutto il paese sarà coperto dal servizio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInizieranno a breve gli interventi di adeguamento ed ampliamento del reticolo fognario che andranno a riguardare una larga fetta del territorio comunale di. Le opere, che trovano la loro copertura finanziaria in misure sovracomunali e che, quindi, sono a costo zero per l’Ente, consentiranno di portare le condotte fognarie in quei punti del territorio che ne sono sprovvisti e, allo stesso tempo, di adeguare le condotte che, per deterioramento del tempo, hanno visto ridotte la loro funzionalità. Senza dimenticare la crescita demografica che in più parti ha reso non più adeguata la capacità delle condotte. Gli interventi in questione, altresì, dovranno mettere a riparo il territorio da quelle situazioni di allagamento che si verificano in concomitanza di precipitazioni più abbondanti proprio a causa dell’incapacità del sistema di smaltire ...