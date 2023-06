Aip | “Pandemia finita ma non per fragili” esperti a confronto a Roma

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – La, ma non per tutti. Per i piùle malattie virali rimangono un elemento di allerta. In Italia, infatti, si contano ancora circa 30 morti al giorno per infezioni Sars-CoV-2, molti dei quali fanno parte dei cosiddetti ‘pazienti’ (sono 1 su 5 in Italia). Per questo Aip OdV – Associazione immunodeficienze primitive ha chiamato le associazioni di trapiantati, dializzati, oncologici e nefropatici, accomunati da una condizione dità, a undiretto con professionisti della sanità e delle istituzioni, al tavolo dell’incontro “! Proteggere con cura…Covid e infezioni virali, pericolo scampato?”, in programma domani all’Hotel Nazionale ae realizzato con il contributo non condizionante ...