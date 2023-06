“Ah | questa è la verità” Lite Timperi-Ippoliti | si scopre il vero motivo del caos in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Tiberio, vedo che sbuffi”. “Facciamo i conti dopo”. Clamoroso botta e risposta tra Giannie Tiberiodurante Uno mattina in famiglia, indomenica 11 giugno su Rai1. Il giornalista Giannidurante la consueta rassegna stampa che va in onda ogni domenica su Rai Uno, ha notato il gesto di insofferenza del conduttore e non è riuscito ad abbozzare chiedendo spiegazioni al collega. Tiberionon ha risposto alla domanda di Giannie quest’ultimo, infastidito dal comportamento del conduttore ha abbandonato lo studio nell’imbarazzo generale delle altre due colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli. La vera ragione della reazione dinon sarebbe il gossip su Bonolis e Bruganelli di cui si stava parlando, ma la lettura di ...