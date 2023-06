Affitto | questi inquilini non li può sfrattare nessuno | neppure se non pagano | Chi sono

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 12 giugno 2023) La paura dello sfratto in casi di problemi ce l’hanno tutti gli…ma per alcuni il discorso è diverso. Infatti non si poscacciare subito. Quando si diventa locatori di un appartamento si ha spesso a che fare con imprevisti o problemi a cui far fronte. Uno dei più scomodi è ritrovarsi ad avere a che fare non solo conproblematici, ma che nonl’. Nella maggior parte dei casi si avvia la procedura di sfratto, che non è repentina ma richiede i giusti tempi tecnici. Eppure anche a questa regola esistono delle eccezioni per alcuni soggetti che il proprietario non può mandare via facilmente. Anche se morosi, cidi cui non è facile liberarsi. (ilovetrading.it)Cistate in passato categorie di affittuari ...