Adesso non fatene un Berlusconi | De Magistris senza vergogna | Ora non fatene un messia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Luigi Desi affretta nel fare le condoglianze alla famiglia di Silvio, morto questa mattina 12 giugno a 86 anni. Poi però passa all'attacco: "Come una livellaimmortale lascia la vita terrena. Sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in un'analisi oggettiva e che non si costruisca una specie dio di beato adorato da apostoli e discepoli", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter l'ex sindaco di Napoli e leader di Unione Popolare ed ex sindaco di Napoli. Parole che si commentano da sè. Di tutt'altro spessore sono invece le parole di un avversario politico ed ex magistrato, Michele Emiliano; "Silvioè stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona ...