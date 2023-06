“Addio Silvio” | il messaggio di Meloni per Berlusconi – Video

Il centrodestra è compatto nel ricordareBerlusconi . Molti citano l'aspetto umano e tutti, in queste ore, gli riconoscono il ruolo di fondatore di una coalizione politica che ha vinto molto ed è ora stabilmente al governo nazionale e ...Un grande visionario, un uomo proiettato al futuro con tutte le contraddizioni dei grandi uomini,'. Secondo l'ex paparazzo dei vip, per Mediaset non si prospetta un futuro roseo perché ...Ho negli occhi l'ultima passeggiata che feci con lui nel parco della sua villa ad Arcore, dopo la riconferma del Presidente Mattarella:, tu sai che, nonostante i nostri contrasti, ti ho ...

Addio a Silvio Berlusconi, una storia italiana lunga sei decenni RaiNews

Anche Dino Zoff ha reso omaggio a Silvio Berlusconi che ha ricordato l'impegno dello storico presidente del Milan nel mondo del calcio: "Non ho avuto molte occasioni di incrociare Silvio Berlusconi ...Cordoglio bipartisan per la morte di Silvio Berlusconi. Meloni: “Un combattente, ha sempre difeso le sue convinzioni”. Schlein: “Fine di un’epoca”.