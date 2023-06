Addio improvviso nello sport italiano | il motivo mette i brividi | “Abusi di ogni tipo”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 giugno 2023) In questi giorni nel mondo dellobisogna registrare una denuncia molto forte che ha fatto molto rumore. Loè stato sempre ‘catalogato’ come una metafora della vita, visto che anch’esso ha dei momenti davvero contrastanti., infatti, si può gioire per un successo, arrivato dopo tantissimi sacrifici, ma anche capitare che qualche settimana dopo devi fronteggiare una brutta sconfitta che non avevi messo in conto, proprio come accade nella vita di tutti giorni. In tanti, di fatto, si lanciano a capofitto verso losia per l’agonismo che, soprattutto, velivolo di sfogo per allontanare i problemi quotidiani che ognuno di noi, prima o poi, deve affrontare. Quando lasci un qualsiasi, dopo anni in cui è stato il tuo compagno di vita, ...