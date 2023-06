(Di lunedì 12 giugno 2023) Non credo chequando ha battezzato col nome che riteneva più ispirato il suo nuovo album, cinque anni dopo il precedente “In The Blue Light”, fosse a conoscenza che Nick... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LA GALLERY L'Italia dicea uno dei protagonisti della politica: Silvio Berlusconi è morto il ... Nel 1961 si ècon lode: il suo relatore era il professor Remo Franceschelli, la sua tesi ...Il nuovo disco del cantautore statunitense lo stacca definitivamente dal personaggio impacciato ed esitante di Dustin Hoffman. A ottantadue anni si è immerso nei versetti biblici, come prima di lui ...all'ex leader di Forza Italia E' lei a stare costantemente al fianco del figlio Silvio, che ... Nel 1986 arriva Eleonora (unica a non sedere nel cda di Fininvest) e due anni dopo Luigi ,...

Addio al laureato. La metamorfosi di Paul Simon in “Seven Psalms” Il Foglio

L’ex premier si è spento all’età di 86 anni. Dalla fondazione di Forza Italia fino all’appoggio del governo Draghi e il ritorno in Senato dopo le elezioni del 2022, passando per successi ...Classe 1936, nato il 29 settembre (stesso giorno di Andrij Shevchenko, uno dei tanti campioni che portò in rossonero), Berlusconi - formazione salesiana, laurea in Giurisprudenza, gavetta da venditore ...