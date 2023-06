Addio a Silvio Berlusconi Mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo

Leggi su agi

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - "Ha segnato un'epoca". È"lo spartiacque tra la prima e la seconda Repubblica". "Nel bene e nel male, non è possibile non riconoscerne l'impronta che ha lasciato nella vita politica italiana". È il 'fil rouge' che lega i commenti bipartisan dei leader politici, istituzionali e delle personalità la cui attività, in qualche modo, si è intersecata con la leadershipana. La notizia della scomparsa difa il giro del mondo e in Italia non c'è personaggio politico che non affidi a una nota, un post sui social o una dichiarazione in tv il suo personale ricordo. Bandiere a mezz'asta al Senato e a Palazzo Chigi, sconvocati i lavori dell'Aula della Camera, annullati i vari impegni pubblici e politici: il mondo della politica si ferma in omaggio del leader che, per primo, ha saputo unire il ...