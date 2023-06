Addio a Silvio Berlusconi | l’uomo che voleva vincere sempre

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 12 giugno 2023)è morto all’ospedale San Raffaele di Milano al mattino del 12 giugno. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Appena venerdì scorso, 9 giugno, lo avevano riportato al San Raffaele, dopo un lungo ricovero di 45 giorni terminato il 19 maggio, a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica cronica. Il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava la compagna di, Marta Fascina. Per gli italiani di più generazioni, dai suoi coetanei ottuagenari fino agli adolescenti,ha rappresentato il personaggio pubblico per eccellenza. Una ‘figurina’ imprescindibile nell’album dell’immaginario collettivo nazionale. Un leader politico e un imprenditore di cui – amandolo oppure odiandolo – quasi non potevi più ...