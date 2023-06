Addio a Silvio Berlusconi Le reazioni nel mondo

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tre volte premier. Fondatore di Forza Italia e di un impero televisivo che ha plasmato il piccolo schermo nel nostro Paese.fa parte dell'immaginario collettivo e della storia del nostro Paese. Per questo, con l'annuncio della sua è morte, i portali di news di tutto ilhanno immediatamente provveduto a comunicare la notizia sulle loro pagine web e sui social. Descritto come un "tycoon", "innovatore", l'ex primo ministro viene ricordato anche per i suoi processi, gli scandali e la ormai macchiettistica etichetta del creatore dei "bunga bunga". A menzionalo, tra i primi, il The Guardian. Il giornale britannico, sotto una foto sorridente die la secca notizia della sua morte, propone ai suoi lettori un articolo il cui titolo recita: «Bunga bunga e sfarzo a ...