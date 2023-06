Addio a Silvio Berlusconi | i sindaci del litorale laziale ricordano il cavaliere

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma – La morte diha scosso tutto il mondo politico. Sostenitori e collaboratori, ma anche detrattori ed avversari, hanno voluto ricordare, ognuno a modo loro, la storica figura del. Tra questi, anche idelhanno lasciato un messaggio per l’ex leader di Forza Italia. “Presidente! Conse ne va un gigante. Un uomo che per quasi trent’anni è stato protagonista indiscusso della vita politica italiana e internazionale. Il mio ricordo è legato in modo particolare agli anni da ministro e da sottosegretario nel suo governo. È stato un privilegio conoscerlo e percorrere un tratto di strada con lui. Le mie più sincere e sentite condoglianze vanno ai figli e ai ...

Commenta per primo Ci ha sorpreso fino all'ultimo giorno.Berlusconi è morto mentre i giornali radio annunciavano che aveva trascorso una notte tranquilla e proseguivano i controlli programmati. In realtà l'unico che aveva programmato tutto, come al ...Berlusconi, i funerali in Duomo: così l'intelligenza artificiale aveva immaginato l'al Cav Villa San Martino ad Arcore venne comprata da Berlusconi nel 1973 Villa San Martino ad Arcore ...Sono le parole scelte daBerlusconi , poco più di due mesi fa, per celebrare i suoi quasi ... Mai domo, mai tentato dall', nemmeno nel periodo più buio della decadenza da senatore a seguito ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

MILANO - Silvio Berlusconi ha fatto la storia del Milan, portandolo sul tetto del Mondo. Tante leggende rossonere hanno vouto dedicargli un ultimo saluto. Così Gianluigi Lentini: “Sono davvero ...Da Caparezza ad Antonello Venditti, da Elio e Le Storie Tese ai Modena City Ramblers, passando per Cristiano Malgioglio: sono molte le canzoni pubblicate negli anni e riferite, delle volte nel bene e ...