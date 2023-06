Addio a Silvio Berlusconi | è morto oggi all’età di 86 anni

UnBerlusconi in decine di lingue con i giornali internazionali che ricordano successi e scandali, vittorie e processi del Cav. Per Der Spiegel, l'ex capo di governo 'ha plasmato la ...Berlusconi . Alla fine è successo ciò che purtroppo si temeva da tempo viste le condizioni di salute in peggioramento. L'ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva ...Impossibile condensare una vita in poche righe, soprattutto quando si sta parlando del CavaliereBerlusconi. Personaggio amato e odiato ma rispettato anche dagli storici avversari e comunque ...

Addio a Silvio Berlusconi - ilGiornale.it ilGiornale.it

Si è spento stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dov'era ricoverato da venerdì e dove, nel giro di pochi minuti, sono accorsi i figli e il fratello Paolo dopo il precipitare della situazion ...Da Renzi e Schlein fino a Prodi e Salvini. Gli avversari di oggi e quelli di un tempo, gli alleati, si sono uniti al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, rendendo omaggio al leader di Forza ...